50 Kilo Drogen in Wien entdeckt: Verdächtiger festgenommen

50 Kilogramm Drogen, vor allem Amphetamin, sind vergangene Woche in Rudolfsheim-Fünfhaus sichergestellt worden. Ein mutmaßlicher Dealer wurde festgenommen. Das Amphetamin habe der 22-Jährige in der Wohnung in der Felberstraße selbst hergestellt, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Insgesamt wurden 43,3 Kilo Amphetamin, rund 2,3 Kilo Kokain und 4,4 Kilo Marihuana entdeckt.

Der serbische Staatsbürger befindet sich in Haft. Der Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelang nach intensiven Ermittlungen der Suchtgiftfahnder des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte.