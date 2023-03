Streit im Wiener Straßenverkehr gipfelte in Messerangriff

Vier Männer sind Samstagabend in Meidling in einen "Streit im Straßenverkehr" verwickelt gewesen, der sich in einen Raufhandel auswuchs. In der Grünbergstraße fingen gegen 18:15 Uhr vier Männer im Alter von 18, 31, 36 und 37 Jahren zu streiten an, der genaue Auslöser blieb unklar. Die Serben gingen laut Polizei zunächst mit Fäusten aufeinander los und verletzten sich gegenseitig.

"Plötzlich soll der 37-Jährige ein Messer gezückt und seinem 36-jährigen Kontrahenten in den Oberschenkel und in den Oberarm gestochen haben", schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich. Anschließend flüchtete er mit seinem Pkw. Ein zufällig dazukommender WEGA-Polizist mit spezieller Ausbildung zur Versorgung Verletzter leistete dem Opfer Erste Hilfe.

Der Beamte, ein WEGA-Medic, hat eine Ausbildung in taktischer Verwundetenversorgung. Mittels Tourniquet, einem Abbindesystem, stoppte der Polizist die starke Blutung am Oberschenkel. Mit einer Schere öffnete er die Oberbekleidung des Opfers und konnte dadurch die zweite Stichwunde am Oberarm mit einem Druckverband versorgen.