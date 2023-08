48-Jähriger ging nach Pkw-Unfall zum Wirten: 2,64 Promille im Blut

Nicht alltäglich hat ein 48-Jähriger am Montag in Wien-Favoriten auf einen von ihm verschuldeten Verkehrsunfall reagiert. Nachdem er um 16.45 Uhr in der Gußriegelstraße mit einem anderen Pkw kollidiert war - es entstand Blechschaden, die Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt -, weigerte sich der Mann, mit dem anderen Lenker die Versicherungsdaten auszutauschen. Bevor die Polizei auftauchte und den Unfall aufnehmen konnte, ging der 48-Jährige zum nächsten Wirten.