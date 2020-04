41-Jähriger schlug im Rausch Frau in Wiener Innenstadt - festgenommen

Ein 41-jähriger Mann hat am Ostermontag im Rauch in der Wiener Innenstadt eine Frau geschlagen und wurde dafür festgenommen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger beobachteten Zeugen die Auseinandersetzung kurz nach 11.30 Uhr in der Weihburggasse und verständigten die Exekutive.

Als die Beamten eintrafen, bestritten sowohl der Schweizer als auch die 28-jährige polnische Staatsbürgerin, dass es eine Auseinandersetzung gegeben habe. Er absolvierte freiwillig einen Alkohol-Vortest, der 2,34 Promille ergab. Das Paar wurde auf eine nahe gelegene Polizeiinspektion gebracht. Dort wurde der 41-Jährige immer aggressiver und attackierte schließlich die Beamten. Diese nahmen ihn fest.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Mann, der in Wien lebt, der 28-Jährigen gar nicht nähern hätte dürfen. Wegen früherer Fälle bestand bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 41-Jährigen.