41-jährige Frau verletzt Flötenspieler in Wiener Park

Am Donnerstagnachmittag soll eine 41-jährige Polin einen 37-jährigen Mann in einem Park in Wien-Favoriten attackiert und verletzt haben. Der Grund: Die Frau fühlte sich von dessen Flötenspiel gestört.

Der 37-Jährige gab den Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse gegenüber an, er habe sich mit Freunden zum Musizieren im Park getroffen. Als er bemerkte, dass sein Flötenspiel für Unmut sorgt, habe er es sofort beendet.