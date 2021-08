38-Jähriger soll in Wien-Floridsdorf seine Frau und Polizisten geschlagen haben

Ein 38-jähriger Verdächtiger soll bei einem Polizeieinsatz wegen eines lautstarken Streits mit seiner Frau am Sonntag in Wien-Favoriten die einschreitenden Beamten attackiert und einen von ihnen an den Rippen verletzt haben. Zuvor dürfte der Mann auch die Frau im Innenhof der Wohnanlage mehrmals geschlagen haben, berichtete die Polizei am Montag.

Die 33-Jährige zog sich durch die Schläge eine blutende Nase und Rötungen im Halsbereich zu. Der verletzte Polizist musste im Spital behandelt werden und konnte den Dienst nicht weiter fortsetzen. Der 38-jährige Rumäne wurde festgenommen. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

