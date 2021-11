38-jährige Ehefrau geschlagen und gewürgt: Täter ging auf Polizei los

Ein besonders schwerwiegender Fall von häuslicher Gewalt hat sich am Wochenende in Wien-Ottakring abgespielt. Eine 38-jährige Frau betrat in der Nacht auf Samstag eine Polizeiinspektion in Ottakring und gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie von ihrem alkoholisierten und aggressiven Ehemann gewürgt, geschlagen und aus der Wohnung geworfen wurde. Das aufgelöste Opfer wurde in der Dienstelle betreut, während sich Polizisten zu der besagten Wohnung begaben.

Dort trafen sie auf den 41-jährigen Ehemann, der sich auch gegenüber den Beamten unkooperativ und ebenfalls aggressiv verhielt. Im Zuge der Sachverhaltsklärung attackierte der Mann einen Polizisten und wurde festgenommen. Die Polizei sprach gegen den Tatverdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Das Opfer wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Die Wiener Polizei macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Exekutive Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt ist.

Hilfe für Betroffene

Von Gewalt betroffene Frauen- und Mädchen können sich an das Netzwerk österreichischer Frauen und Mädchenberatungsstellen wenden: http://netzwerk-frauenberatung.at/index.php/standorte. Außerdem ist der Polizei-Notruf 133 jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.