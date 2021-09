36-Jährigen nach Drogenverkauf in Wien-Penzing festgenommen

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten am Dienstagnachmittag einen Drogenverkauf in der Reinlgasse in Wien-Penzing wahrnehmen.

Der 36-jährige Serbe wurde auf frischer Tat beim Verkauf von Rauschgift ertappt. Bei dem Mann wurden 530 Euro Bargeld sowie insgesamt 94 Gramm Heroin und Kokain sichergestellt.

Vier weitere Personen im Alter zwischen 40 und 48 Jahren, die die Drogen von ihm gekauft haben sollen, wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: