Am Donnerstagvormittag wurde ein 34-jähriger Österreicher am Zutritt zu einem Lokal am Praterstern gehindert, da er bereits Lokalverbot hatte. In Folge kam es zu einem heftigen Wortgefecht, schließlich dürfte die Situation eskaliert sein und der 34-Jährige soll den Lokalbetreiber mit einer Glasflasche beworfen haben.

Nachdem der Betreiber verfehlt wurde, soll der Verdächtige diesem auch noch mit einer Geste bedroht haben. Laut Lokalbetreiber machte er ein Handzeichen, um ihm zu symbolisieren, er werde ihm die Kehle durchschneiden.

Der mutmaßliche Täter verließ daraufhin den Bereich vor dem Lokal, wurde aber von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in der Nähe angehalten. Er wurde festgenommen.

