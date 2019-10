Halloween: Ab Mitternacht geht's Rauchern an den Kragen

Für jeden, der gerne den blauen Dunst inhaliert, ist die folgende Meldung - passend zu Halloween - ein Horror: Um Punkt Mitternacht müssen in der Nacht auf 1. November nämlich die Zigaretten ausgedämpft werden.

„Ich habe aus dem Marktamt erfahren, dass um 0.01 Uhr eine 80-Mann-Truppe des Marktamts ausschwärmen wird, um zu strafen. Das ist eine Anweisung der zuständigen Stadträtin Ulli Sima“, sagt Peter Dobcak, Obmann der Sparte Gastronomie bei der Wirtschaftskammer Wien.

Das könnte vor allem an diesem besonderen Datum zu Problemen führen: Gerade an Halloween trinken die lebenden Toten nämlich ganz gerne einen über den Durst, die Polizei hat in dieser Nacht verstärkt Streifen auf der Straße. Müssen die Zombies dann zur Geisterstunde vor die Türen der Lokale, könnte es schlagartig sehr laut werden – und die Polizei umso mehr beschäftigen.