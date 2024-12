30.000 Syrer feiern in Wien: Versammlung war legal, 50 Anzeigen

Zehn Mal mehr Menschen als angekündigt - nämlich 30.000 anstatt 3.000 - feierten am Sonntag in der Wiener Innenstadt den Fall des syrischen Machthabers Baschar Al-Assad .

Sofort wurden Diskussionen um die Legalität der Versammlung laut, die FPÖ forderte sogar den Rücktritt des Innenministers Gerhard Karner (ÖVP) . Der KURIER hat bei den Behörden nachgefragt, ob am Sonntag alles legal abgelaufen ist.

Es stellte sich die Frage, ob die Versammlung am Sonntag zeitgerecht angemeldet worden war. Um eine Kundgebung durchführen zu können, muss man sie in Österreich spätestens 48 Stunden zuvor behördlich anmelden. Weil Al-Assad aber erst in der Nacht auf Sonntag aus Syrien geflohen war, schien die Einhaltung dieser Frist unmöglich.

Laut der Polizei Wien sei die Anmeldung aber zeitgerecht und ordnungsgemäß erfolgt - dass das Regime gestürzt wird, hatte sich schon Tage zuvor abgezeichnet. Wollte man eigentlich Solidarität mit den Rebellen zeigen, artete dieser Plan dann in eine Feier aus.