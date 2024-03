3 Stunden nach Innenminister-Besuch erneut Messerattacke in Favoriten

Eigentlich zeigte die Polizei am Montagabend, wie präsent man in Favoriten ist und wie sehr man Jugendkriminalität in dem Bezirk ernst nimmt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besuchte gestern die Hotspots am Reumann- und Kepplerplatz .

Am Donnertag wird das Gewaltproblem zum Thema im Gemeinderat. "Vergewaltigungen, Gewalt und Kriminalität - die Realität bei der Erarbeitung von Grundlagen für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Wiener Integrations- und Diversitätspolitik" - so heißt der Sondergemeinderat, der am Donnerstag, der von der FPÖ beantragt wurde. Die Blauen veranstalteten am Donnerstag auch eine Demo in Favoriten, zu dem Thema.