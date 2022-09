29-Jähriger bedrohte Polizisten mit Schreckschusspistole in Ottakring

Weil ein Mann mit einer Pistole in einem Park in Ottakring hantiert haben soll, wurde am Donnerstagvormittag die Polizei verständigt. Polizisten der Polizeiinspektion Brunnengasse trafen den Mann auf einer Parkbank sitzend an, eine Faustfeuerwaffe in seinem Hosenbund verwahrt.

Als die Beamten den Mann ansprachen, zog dieser die Pistole und richtete sie auf die Polizisten. Reflexartig griff eine Beamtin auf die Waffe und konnte sie dem Mann abnehmen. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Beschuldigte, ein 29-jähriger algerischer Staatsangehöriger, heftig. Für die Festnahme mussten die Beamten Körperkraft angewenden, teilt die Polizei in einer Aussenung mit. Bei der Amtshandlung wurde die Polizistin leicht verletzt. Die täuschend echt aussehende Pistole stellte sich als Schreckschusspistole heraus, heißt es. Sie wurde sichergestellt.

