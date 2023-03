45.500 Euro Schaden: 28-Jähriger nach 102 Kellereinbrüchen in Haft

102 Kellereinbrüche in Wien und in Hautzendorf in der niederösterreichischen Gemeinde Kreuttal (Bezirk Mistelbach) sind nach Polizeiangaben vom Donnerstag einem 28-Jährigen zugeordnet worden, der mittlerweile in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft sitzt. Der angerichtete Gesamtschaden wurde mit 45.500 Euro beziffert.

Der Beschuldigte aus Wien-Margareten war nach den Einbrüchen im Weinviertel in der Nacht auf 2. November vergangenen Jahres ausgeforscht worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er hatte u.a. Elektrofahrräder und Werkzeuge erbeutet. Am 19. Jänner folgte eine Hausdurchsuchung. Dabei wurden Tatwerkzeuge und zahlreiches Diebesgut sichergestellt. Der 28-Jährige war auch dahingehend geständig, einen Teil der Beute veräußert zu haben, so die Polizei.