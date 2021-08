28-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wien gestorben

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. In der Vorarlberger Allee bei der Kreuzung Kaffeeweg in Wien-Liesing kollidierte er mit einem Lkw.

Ein 40-jähriger Mann bog mit seinem Fahrzeug vom Kaffeeweg nach links auf die Vorarlberger Allee. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr der 28-Jährige mit seinem Motorrad auf der Vorarlberger Allee Richtung Richard-Strauss-Straße.