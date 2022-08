Um 1 Uhr nachts dürfte der 28-jährige algerische Staatsbürger versucht haben, in ein parkendes Auto am Viktor-Adler-Platz in Favoriten einzubrechen. Dazu soll er eine Schere benutzt haben, wie die Polizei vermutet.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter im Zuge einer eingeleiteten Fahndung fest. Bei sich trug der verdächtigte Auto-Dieb Bargeld, eine Bankomatkarte, eine Kreditkarte sowie eine Schere als mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

