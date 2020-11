28-Jähriger bedrohte Passanten mit Baseballschläger

Einen Tag nach dem Terroranschlag in der Wiener City kam es am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt zu einem Vorfall, der viele Passanten extrem verunsichert haben muss: Ein 28 Jahre alter Österreicher bedrohte dort nämlich mehrere Personen mit einem Baseballschläger. Alarmierte Polizisten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhalten.

Mit Schlägen gedroht

Als der Mann die Polizisten sah, ging er mit erhobenem Baseballschläger auf sie zu. Erst nach mehrmaliger Aufforderung und der Androhung eines Waffengebrauches legte der 28-Jährige den Baseballschläger weg. Er wurde festgenommen.

