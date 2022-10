26-Jähriger am Hauptbahnhof mit Glasflasche attackiert

Am Donnerstag um 15 Uhr kam es am Wiener Hauptbahnhof zu einer Attacke auf einen 26-Jährigen. Der Mann gab an, dass ihn eine 27 Jahre alte Ukrainerin und ein 37-jähriger Rumäne aus dem Nichts plötzlich mit einer zerbrochenen Glasflasche und Schlägen angriffen. Zeugen verständigten die Polizei, die beide Beschuldigten festnahm. Der 37-Jährige war stark alkoholisiert.

Einvernommen wurden die Beschuldigten noch nicht. Der 26-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt.

