Von der Steiermark nach Wien: Die rätselhafte Reise von Kater Pauli

Es war ein kurzer unachtsamer Moment der Besitzerin, den der steirische Kater Pauli nutzte: Als die Terrassentür einen Spalt offen stand, schlüpfte die Wohnungskatze hinaus und machte sich auf die Reise. Das passierte am 9. September in der Nähe von Kapfenberg in der Steiermark. Sofort machte sich die Besitzerin Isabella W. auf die Suche nach Pauli, rief in Tierheimen an und leitete die Vermisstenanzeige sogar an Medien weiter - zunächst vergebens.

140 Kilometer aufgefunden

20 Tage später und 140 Kilometer entfernt, meldete ein Passant in der Wiener Seestadt eine freilaufende Katze bei der Tierrettung. Da der Kater nicht gechippt oder registriert war, wurde er ins TierQuarTier gebracht, wo dann ein Foto von Pauli auf die Fundtier-Seite gestellt wurde.

Dann klingelte das Telefon: „Meine beste Freundin hat sich früh in die Suche nach Pauli eingebracht indem sie fast täglich verschiedene Facebook-Seiten durchgesehen hat. Durch Zufall stieß sie am 1. Oktober auf die Fundseite des TierQuarTiers und hat mir das Foto von Pauli weitergeleitet. Zu diesem Zeitpunkt dachte sich niemand von uns, dass er es tatsächlich sein könnte“, sagt Isabella W.

Auch im TierQuarTier bezweifelte man zunächst, dass es sich wirklich um Pauli handeln würde. Immerhin liegen 140 Kilometer zwischen Paulis Zuhause in der Steiermark und dem Fundort in der Wiener Seestadt.

Rätselhaft

Der Fotovergleich bewies aber schließlich, dass es sich bei dem Kater tatsächlich um Pauli handelt. Mittlerweile ist er wieder Zuhause in der Steiermark. Wie er nach Wien gekommen ist, ist weiterhin ein Rätsel. Sollte er in einem unachtsamen Moment wieder durch die Terrassentür huschen, findet er schneller nach Hause. Denn Pauli wurde, wie alle Fundkatzen im TierQuarTier, gechippt und bei seiner Abholung korrekt registriert.