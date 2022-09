25-Jährige stirbt bei Brand in Einfamilienhaus in Floridsdorf

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Brand in der Gerasdorfer Straße in Wien-Floridsdorf alarmiert. Das Feuer war im Erdgeschoss eines Einfamilienhaus ausgebrochen. 27 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen. Als sie das Haus durchsuchten, fanden sie die 25 Jahre alte Tochter der Familie leblos in einem Zimmer vor. Reanimationsversuche schlugen fehl.

Ein weiteres Kind der Familie wurde ebenfalls verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Eltern wurden vor Ort notallmedizinisch versorgt. Die Brandermittler des Landeskriminalamts haben die Ermittlungen aufgenommen.

