Fahndung war erfolgreich: Ukrainisches Flüchtlingskind gefunden

Eine erfreuliche Meldung der Wiener Polizei: Das seit Samstag abgängige ukrainische Flüchtlingsmädchen wurde gefunden, es ist wohlauf und wieder in der Obsorge der Stadt Wien. Das Mädchen war mit ihrer Mutter wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflüchtet. In Österreich angekommen wurde der Mutter das Sorgerecht entzogen - wegen Vernachlässigung der elterlichen Pflichten. Das Mädchen, das nur russisch spricht, war deshalb in der Obsorge der Stadt Wien, wo es am Samstag aus einem betreuten Heim verschwunden ist.