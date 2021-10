23-Jähriger soll in Johann-Nepomuk-Kirche randaliert haben

Zeugen verständigten am Dienstagabend die Polizei wegen eines randalierenden Mannes in der Leopoldstädter Pfarrkirche St. Johann Nepomuk. Kurz nach 20 Uhr soll ein 23-jähriger Staatsangehöriger Bangladeschs aus derzeit noch unbekannten Gründen diverses Inventar in der Kirche beschädigt haben.