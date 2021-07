23 Einbrüche in Österreich: EU-weit gesuchte Einbrecher ausgeforscht

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien haben in Kooperation mit dem Stadtpolizeikommando Graz und dem Bundeskriminalamt eine international agierende Bande ausgeforscht. Die Mitglieder stammen aus Serbien und Kroatien.

Die drei Tatverdächtigen im Alter von 13 bis 24 Jahren sollen im September 2018 innerhalb weniger Tage 23 Wohnungseinbrüche in Wien und Graz begangen haben. Die Einbrecher agierten dabei äußerst professionell und hielten sich immer nur für wenige Tage in einem Land auf. In der kurzen Zeit wurden dann jeweils zahlreiche Wohnungseinbrüche begangen.

Die mutmaßlichen Täter sollen für Straftaten unter anderem in Frankreich, Deutschland, Italien sowie Österreich verantwortlich sein. Im Mai 2019 wurde dann ein 16-jähriger Kroate in der französischen Stadt Annemasse bei einem Wohnungseinbruch festgenommen und im Anschluss nach Österreich ausgeliefert. Der Jugendliche wurde daraufhin zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Weitere Bandenmitglieder geschnappt

Im März 2021 wurde ein 24-jähriger serbischer Verdächtiger in der französischen Gemeinde La Queue-en-Brie bei einer Fahrzeugkontrolle festgenommen - er wurde bereits EU-weit gesucht. Ende Juni wurde auch er nach Österreich ausgeliefert.

Diesen Mai wurde schließlich auch der dritte Tatverdächtige in der französischen Gemeinde Montesson bei einem versuchten Wohnungseinbruch festgenommen. Allein durch die Einbrüche in Österreich entstand ein Schaden in der Höhe von 100.000 Euro.

