21-Jähriger am Franz-Josefs-Kai mit Messer niedergestochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es am Franz-Josefs-Kai in der Inneren Stadt zu einer blutigen Messerstecherei gekommen. Zeugen wurden am Samstag gegen 1.50 Uhr nachts auf einen Mann aufmerksam, der auf der Straße blutend zusammenbrach.

Die Passanten wählten sofort den Notruf. Mehrere Polizeistreifen und die Sondereinheit WEGA rückte an die Einsatzadresse aus. Ein 21-jähriger Mann hatte Stichverletzungen erlitten und war schwer verletzt zusammengesackt. Die Berufsrettung Wien versorgte den Schwerverletzten notfallmedizinisch an Ort und Stelle. Anschließend wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Über die näheren Umstände der Tat ist laut der Polizei derzeit noch nichts bekannt.

Zeugen konnten einen tatverdächtigen Mann nach dem Zwischenfall in unbekannte Richtung flüchten sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief aber negativ. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in dem Fall.

