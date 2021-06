Mit Messer bedroht: 44-Jährige in Wien-Ottakring leicht verletzt

Am Donnerstagabend ging ein Anruf am Polizeinotruf bezüglich einer Bedrohung mit einem Messer ein. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring und der WEGA begaben sich zum Einsatzort in Wien-Ottakring.

Dort trafen die Beamten einen Mann und eine Frau an. Der mutmaßliche Täter, ein 54-jähriger österreichischer Staatsbürger, soll im Zuge einer Auseinandersetzung die Frau gestoßen und mit einem Messer bedroht haben. Die 44-Jährige wurde bei dem Stoß leicht verletzt.

Der 54-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das Tatmesser wurde sichergestellt.

