2022 eine Million Produkte am Hafen Wien aus dem Verkehr gezogen

Während die Einsätze der österreichischen Zöllnerinnen und Zöllner an den Flughäfen, an der Grenze zur Schweiz und Liechtenstein, auf Autobahnen, oder die Kontrollen des Paketversands weitgehend bekannt sind, finden Zollkontrollen auch an Logistikstandorten statt, an denen Sendungen aus Drittländern in die Europäische Union zollabgefertigt werden. Die Aufgabe des Zollamts Österreich besteht vor Ort darin, die im grenzüberschreitenden Handel tätigen Unternehmen, die den Hafen Wien als Umschlagplatz für Ware nützen, zu betreuen und die notwendigen Zollabfertigungen vorzunehmen. Im Jahr 2022 wurden am Hafen Wien rund 81.500 Zollanmeldungen abgefertigt und knapp 9.000 Kontrollen durchgeführt.

Finanzminister Magnus Brunner: „Der Hafen Wien ist für die Zöllnerinnen und Zöllner ein vielschichtiger Einsatzort. Für die Kontrollen braucht es große Erfahrung, um diese effizient und risikoorientiert durchführen zu können. Die Vielfalt der Waren, die über diesen Standort importiert werden, sorgt dafür, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit immer neuen Warenarten und Themen auseinandersetzen müssen. Die hohe Zahl der aus dem Verkehr gezogenen Waren zeigt, wie wichtig nicht nur die Importkontrolle an sich ist, sondern auch die Bedeutung des hohen beruflichen und zugleich persönlichen Engagements der Zöllnerinnen und Zöllner für den Schutz der Menschen und Wirtschaft in Österreich.“

