2000 Ärzte protestieren in der City

Maria Salmhofer steht Montagvormittag am Krankenbett ihrer Schwiegermutter in der Unfallambulanz im Wiener SMZ Ost (Donauspital). Die Schwiegermutter hat sich bei einem Sturz das Bein gebrochen: "Ich hab’ mir eh gedacht: Na, das ist ein guter Tag, um ins Spital zu fahren."

Denn Montag ab 9 Uhr demonstrierten die Ärzte der Wiener Gemeindespitälern gegen ihr neues Arbeitszeitmodell (siehe Bericht oben). In den Spitälern waren aufgrund des Streiks statt 1513 eingeteilten Ärzten nur 1067 zum Dienst erschienen. Der Spitalsbetrieb im SMZ Ost verlief wie an einem Feiertag: "Heute ist wie ein Ostermontag", sagt Lothar Mayerhofer, ärztlicher Leiter im Donauspital. In Abteilungen, wo normalerweise zehn Ärzte im Dienst stehen, waren es am Montag nur drei. Zwei Drittel der geplanten Operationen mussten verschoben werden: "Wir hätten nie gedacht, dass es so weit kommt. Alle haben geglaubt, dass man sich einigen wird", sagt Mayerhofer. In "seinem" Spital streiken Ärzte aus jeder Abteilung; Not- und Akutfälle werden aber behandelt. In den Ambulanzen des Donauspitals war Montagvormittag aber nicht allzu viel los. Auch in den anderen Krankenhäusern sei es ruhig geblieben. Laut Krankenanstaltenverbund (KAV) kam es zu keinen Versorgungsengpässen.

Verständnis

Im Donauspital warteten Montagvormittag knapp zwanzig Personen in der Unfallambulanz, etwa zehn in der Notfallambulanz, etwas mehr in der Kinderambulanz. "Der Streik wurde gut angekündigt", sagt Mayerhofer. Patienten, die nicht dringend behandelt werden mussten, seien gar nicht erst in die Ambulanzen gekommen. "Es ist angenehm ruhig hier", sagt Sylvia Sinno, die eine dreiviertel Stunde in der Notfallambulanz warten musste. Zuvor sei sie aber von der Neurologie weggeschickt worden.

Mario Salmhofer sei schon nach 15 Minuten Wartezeit mit ihrer Schwiegermutter beim Röntgen gewesen: "Ich habe hier auch schon stundenlang gewartet", sagt sie.