19-Jähriger in Wien vor Lokal mit Messer bedroht

Am späten Dienstagabend wurde die Polizei zu einem Lokal in der Wiener Innenstadt gerufen, nachdem dort ein 19-Jähriger mit einem Messer bedroht worden war. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter, einen 19-jährigen Österreicher, im Lokal an.

Der Mann wurde sofort einvernommen. Ein Alkovortest ergab einen Messwert von ca. 1,5 Promille. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die Tatwaffe sichergestellt.

