18-Jähriger wurde in Ottakring mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt

Ein 18-jähriger Mann hat Freitagnachmittag in Wien den Polizeinotruf angerufen. Er gab an, in einem Stiegenhaus in der Rankgasse im 16. Bezirk von drei Jugendlichen ausgeraubt worden zu sein.

Die Jugendlichen sollen den junge Mann im Stiegenhaus mit einem Kopfstoß attackiert, verbal sowie mit einer Schusswaffe bedroht und Wertsachen gefordert haben. Die Tatverdächtigen sollen die Geldbörse und Kopfhörer geraubt haben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung der mutmaßlichen Täter konnte einer der Tatverdächtigen (18) ausgeforscht und über die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung erwirkt werden, welche noch nicht vollzogen werden konnte.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Die Erhebungen zur Ausforschung der anderen Beschuldigten sowie zur Festnahme des bekannten Tatverdächtigen sind im Gange.

Der 18-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt.