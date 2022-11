17-Jähriger war mit 720 illegalen Knallkörpern unterwegs

Die Bereitschaftseinheit der Polizei führte am Montagabend gegen 17.30 Uhr routinemäßig Personenkontrollen am Westbahnhof durch. Dabei fiel den Beamten ein Mann auf, der plötzlich nervös wurde, zu seiner Tasche griff und in Richtung Ausgang lief. Die Polizisten konnten den 17-Jährigen aber kurz darauf festhalten und kontrollierten auch ihn.

Nachdem er anscheinend wusste, dass er "aufgeflogen" war, gab er sofort zu, pyrotechnische Gegenstände bei sich zu haben. Er öffnete die Tasche und es kamen Knallkörper der Klasse F3 und P1 zum Vorschein.