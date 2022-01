17-Jähriger soll beim Drogenkauf mit Messer verletzt worden sein

Beim Versuch, Drogen zu kaufen, soll es am Sonntagabend in Liesing zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang Unbekannten gekommen sein. Dabei dürfte der Unbekannte mehrmals mit einem Messer in die Richtung des 17-Jährigen gestochen und ihn dadurch auch verletzt haben.

Das Opfer läutete anschließend bei einer nahegelegenen Wohnung und bat um Hilfe. Die alarmierte Rettung brachte den Verletzten ins Spital. Er wies mehrere Stichwunden im Bereich des Oberschenkels und Gesäß auf. Lebensgefahr bestand aber keine.

Eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

