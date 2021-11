17-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall auf Parkplatz

Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend. Ein 17-Jähriger ohne gültiger Lenkberechtigung soll auf einem Parkplatz in der Simmeringer Hauptstraße in Favoriten gefahren sein. Aus ungeklärten Gründen hat er die Kontrolle über den PKW verloren und krachte frontal in eine Hecke.

Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Sein 13-jähriger Beifahrer musste von der Wiener Berufsrettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital gebracht werden.

