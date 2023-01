14-Jähriger in Favoriten verprügelt, weil er Zigaretten nicht teilte

Weil er keine Zigaretten herausrückte, wurde ein 14-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten verprügelt. Der Jugendliche wartete gerade auf zwei Freunde, als er in der Troststraße von anderen Jugendlichen angesprochen wurde. Diese fragten ihn nach Zigaretten, als er ihnen diese nicht aushändigte, kam es zu einem Streit und schließlich soll die Gruppe sogar mit Fäusten auf den 14-Jährigen eingeschlagen haben.

Als die Freunde des Opfers auftauchten, flüchteten die vier mutmaßlichen Angreifer. Dabei riss einer der Verdächtigen dem Opfer noch die Haube vom Kopf. Der leicht verletzte 14-Jährige erstattete schließlich in Begleitung seiner Mutter Anzeige.

Das Landeskriminalamt-Außenstelle Süd hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall (auch anonym) werden unter 01-31310-57800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: