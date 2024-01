14-Jährige in Wien von Mitschülerin mit Stanleymesser schwer verletzt

Zu einem schweren Zwischenfall kam es Donnerstagmittag in einer Neuen Mittelschule in Wien-Favoriten. Zwei Schülerinnen waren in Streit geraten. Als sich die Mädchen später auf der Toilette wiedertrafen, kam es zu der Attacke.

Ein 13-jähriges Mädchen soll in der Schule in der Absberggasse ein Stanleymesser gezückt und damit eine 14-jährige Mitschülerin attackiert haben. Die Ältere erlitt Schnittverletzungen im Armbereich. Dabei dürfte das Opfer sehr viel Blut verloren haben. Die Verletzung wurde als schwer eingestuft.