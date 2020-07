14-Jährige lenkten gestohlenes Auto durch Wien-Penzing

Beamte der Polizeiinspektion Albert-Schweizer-Gasse wurden am Mittwochabend zu einem vermeintlichen Autorennen auf einem Parkplatz in Wien-Penzing gerufen. Es stellte sich heraus, dass zwei 14-Jährige gegen 19.45 Uhr mit einem Auto sowohl in der Wientalstraße und im Bereich der Autobahnstation Wiental auf einem dortigen Parkplatz herumfuhren.

Die Polizisten stellten fest, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und auch die Besitzverhältnisse des nicht zugelassenen Fahrzeugs unklar waren. Laut Aussagen der beiden Minderjährigen hätten sie den Pkw von einem Unbekannten gekauft.

Die 14-Jährigen wurden mehrfach angezeigt. Weitere Erhebungen zu den Besitzverhältnissen werden nun durchgeführt.

