2.500 Euro Belohnung: Fahndung nach Tankstellenraub in Ottakring

Anschließend machte der "Kunde" eine untypische Geste, woraufhin zwei maskierte Personen den Verkaufsraum betraten und den Raub mit einer Pistole begingen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der erste Mann den beiden Maskierten ein Zeichen gab und anschließend einen Unbeteiligten mimte.

Hohe Belohnung

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25100 erbeten. Für jeden Hinweis der zur Verhaftung der Tatverdächtigen führt, wurde vom Tankstellenbesitzer eine Bargeldbelohnung in Aussicht gestellt. Darüber hinaus wurde auch seitens des Fachgruppengeschäftsführer der Fachgruppe Tankstelle eine Bargeldbelohnung in Höhe von 2.500 Euro für die Ergreifung der mutmaßlichen Täter ausgelobt.