120 Kilometer mit Falco und dem Tinder-Date

Der gebürtige Brite will daher zeigen, dass man alles, was Urlaub auszeichnet, auch in Wien finden kann – sei es Entspannung, fremde Speisen, neue Perspektiven. Und zwar vor allem, wenn man durch die Stadt spaziert.

Den Beweis tritt Quinn von 30. Juli bis 6. August an: In diesem Zeitraum veranstaltet er 16 Themen-Touren um 50 Euro mit einer Länge von insgesamt 120 Kilometern durch Wien.

12 Stunden am Stück

Die Schmankerl: Ein Spaziergang auf den Spuren von Falco, dessen Hit „Ganz Wien“ am 1. August seinen 40. Geburtstag feiert. Die Tour führt vom U4 in Meidling (Falcos zweiten Wohnzimmer) zum Schwarzenbergplatz (dem „Rock Me Amadeus“-Drehort).