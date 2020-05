Die Frau Josefine Hawelka wird’s immer geben

Das Cafe Hawelka in der Wiener Innenstadt gehört mit Sicherheit zu den berühmtesten Gastro-Institutionen in Wien und ist weit über die Grenzen der Bundeshauptstadt hinaus bekannt. Legendär wurde das gut 70 Jahre alte Kaffeehaus in den 1960er- und 1970er-Jahren als Treffpunkt angesagter Künstlerpersönlichkeiten. Mittlerweile laben sich weniger Vertreter der heimischen Avantgarde, sondern vielmehr Touristen an den legendären Buchteln in der Dorotheergasse 6. Geführt wurde das prominente Cafe Jahrzehnte lang von dessen Gründer Leopold Hawelka, der nun im 101. Lebensjahr verstorben ist.

Am 11. April 1911 im niederösterreichischen Mistelbach geboren, heiratete Hawelka 1936 seine Frau Josefine, mit der er knapp 70 Jahre - bis zu ihrem Tod 2005 - ein Paar blieb. Bereits im Jahr ihrer Trauung eröffneten die beiden mit dem Cafe Alt Wien in der Bäckerstraße ihren ersten Betrieb. Drei Jahre später wechselten sie den Standort und zogen in die Dorotheergasse.

Die dortigen Räumlichkeiten wurden 1906 als "Je t`aime"-Bar eröffnet, Liveband und "Chambre separee" inklusive. Dieser Raum dient jetzt als Lager. Wirklich große Veränderungen nahmen die Hawelkas aber nie vor: Die Innendekoration, die von einem Schüler Adolf Loos` stammen soll, wurde in ihrem Originalzustand belassen.