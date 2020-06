100.000 Kameras zur Überwachung illegal

Treffpunkt Bahnhof Wien-Nord. Christian Jeitler vom Bürgerrechts-Verein Quintessenz zählt 20 Kameras. Sie überwachen Halle und Billa-Eingang. In der U2 Richtung MuseumsQuartier bleibt kein Fahrgast, weder in Zügen, noch in den Katakomben unbeobachtet. Im MuseumsQuartier, Wiens urbaner Freizeit-Oase, beäugen Kameras der aktuellsten Generation die Besucher. In den diversen Höfen glaubt man sich in einem Hochsicherheitstrakt. Und schließlich die am Nachmittag bestens frequentierte Mariahilfer Straße: Dutzende Geschäfte – vom Pizza-Schnellimbiss bis zum Juwelier – setzten ungeniert auf Videoüberwachung. "Viele dieser Geräte überwachen nicht nur den Geschäftsbereich, sondern auch Teile der Straße. Ein Verstoß gegen den Datenschutz", erklärt Jeitler.