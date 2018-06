Verhunzte Ronaldo-Statue jetzt mit neuem Gesicht

Um seinen Ruf wiederherzustellen, willigte Santos daher vergangenes Frühjahr auf das Angebot des Sportblogs "Bleacher Report" ein, eine zweite Statue von Ronaldo anzufertigen. Diese stellte den weltberühmten Fußballer mit weniger markanten Zügen im Gesicht dar. Am Wochenende folgte nun Teil 3 der Saga. Praktisch über Nacht und ohne Vorwarnung des Künstlers verschwand die eigenwillige Erstkreation vom Flughafen.

Sie wurde allerdings nicht durch die abgemilderte zweite Statue des Original-Künstlers ersetzt, sondern musste einer ebenfalls sehr brav ausgefallenen Skulptur eines unbekannten spanischen Bildhauers weichen.

Künstler am Boden zerstört

In einer ersten Reaktion gegenüber Bleacher Report zeigt sich Santos am Boden zerstört und traurig, dass seine Anstrengungen zur Würdigung Ronaldos ein derart unrühmliches Ende fanden. Was die Sache noch schmerzhafter macht: Verantwortlich für den Austausch ist ausgerechnet Ronaldos Bruder Hugo Aveiro, der der Original-Büste jegliche Ähnlichkeit mit seinem Bruder absprach und nun einen "bessere Variante" installieren ließ.