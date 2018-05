Trump ärgert Schotten mit Verbot ihres Nationalgetränks

US-Präsident Donald Trump legt sich erneut mit den Schotten an: In einer seiner Golfanlagen in Schottland darf das Nationalgetränk Irn-Bru nicht mehr angeboten werden. Die Nachricht überbrachte der Chef der Golfanlage von Turnberry, Ralph Porciani, in der Zeitung "Ayrshire Post". Als Grund gab er an, dass das grellorange Getränk womöglich Flecken auf dem teuren Teppich der Anlage hinterlassen könnte.