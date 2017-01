Ihre Mutter steht im Zentrum einer Korruptionsaffäre, die zur vorläufigen Amtsenthebung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye geführt hat. Nun wurde die 20-jährige Chung Yoo Ra in Aarhus im dänischen Nordjütland aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Chung ist nicht nur eine wichtige Zeugin, sie soll zu den Begünstigten einer Affäre gehören, die Südkorea seit Monaten in Atem hält.

Ihre Mutter Choi Choi Soon Sil soll alles getan haben, damit ihre Tochter glücklich und erfolgreich wird. Sie soll ihr durch Bestechung einen Studienplatz an einer Eliteuniversität verschafft haben. Sie soll ihre guten Beziehungen zur Präsidentin genützt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben, mit denen sie sich bereichert hat. Sie soll aktiv in Regierungsgeschäfte eingegriffen haben.

Ihre Tochter wurde Dressurreiterin, Pferde und Ausbildung in Deutschland hätten zwei Samsung-Manager finanziert. Die verhaftete Chung war in Dänemark in Begleitung dreier Personen, darunter einem Kleinkind.