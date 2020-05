Sechsjähriges Mädchen vergewaltigt

Täter werden gesucht.Wieder wurde in Indien ein schreckliches Verbrechen bekannt. Wie die Times of India berichtet, wurde ein sechsjähriges Mädchen entführt, vergewaltigt und danach auf die Straße geworfen. Möglicherweise hatten sich mehrere Täter an dem Kind vergangen.

Ein Passant hatte das verletzte Mädchen am Sonntag vor einer Woche in Neu Delhi am Straßenrand entdeckt. Die Tat wurde erst bekannt, nachdem einige Tage später lokale Medien darüber berichteten. Das Mädchen befindet sich nach mehreren Operationen in einem Krankenhaus. Sie sei traumatisiert und nicht in der Lage, Hinweise auf den oder die Täter zu geben. Zuletzt war sie mit einem rund 20-jährigen Mann gesehen worden. Nach ihm wird nun gesucht.

Seit den Berichten über die Vergewaltigung einer 23-jährigen Studentin, die an den Folgen ihrer Verletzungen starb, ist in Indien eine Debatte über sexuelle Gewalt und Frauenrechte im Gange. Es kommen mehr Vergewaltigungen und Missbrauchsfälle ans Licht, als zuvor. Laut Medienberichten wurden allein im Jahr 2011 mehr als 24.000 Vergewaltigungen registriert. Die wahre Zahl soll aber viel höher sein, da viele Fälle aus Angst oder Scham gar nicht gemeldet werden.