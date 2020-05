Wieder Massenvergewaltigung mit tödlichem Ende

Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Die Peiniger der 23-jährigen Studentin, die am 16. Dezember in einem Bus in Neu Delhi vergewaltigt wurde und später an ihren schweren Verletzungen starb, sind hingegen in Haft. Der Bruder der jungen Frau forderte nun die Todesstrafe für die Täter: „Der Kampf hat gerade erst begonnen. Wir wollen alle Angeklagten hängen sehen, und wir werden dafür kämpfen bis zum Ende“, sagte er.

Der Vater der jungen Frau erzählte, seine Ehefrau habe seit zwei Wochen kaum etwas gegessen. „Ich glaube, sie war nicht bereit, dem Schock über den Tod unserer Tochter ins Auge zu blicken“, sagte der Vater, der wie die ganze Familie nicht mit Namen genannt wurde.

Die Studentin war von mehreren Männern vergewaltigt und misshandelt worden. Auch ihr Freund wurde schwer verletzt. Am Samstag erlag die junge Frau in einem Krankenhaus in Singapur ihren Verletzungen, am Sonntag wurde sie in ihrer Heimatstadt Neu Delhi eingeäschert. Sechs Männer sind für die Tat wegen Mordes angeklagt. In Indien gibt es die Todesstrafe, sie wird aber nur selten vollstreckt. Der Vorfall löste im Land eine Diskussion über sexuelle Gewalt gegen Frauen aus und führte zu heftigen Protesten.

Große Traditionsclubs in der Hauptstadt Neu Delhi sagten ihre Silvesterpartys ab. Statt dessen wurde zu weiteren Mahnwachen aufgerufen.