Schüsse auf Flughafen in Fort Lauderdale: Mehrere Verletzte

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida sind nach Informationen von US-Medien am Freitag Schüsse gefallen. Nach bisher unbestätigten Informationen sollen neun Menschen getroffen worden sein, einer davon tödlich. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Der Flughafen selbst berichtete via Twitter, es gebe "einen Vorfall im Terminal 2". Laut CNN wurde der Schütze jedoch bereits gefasst.

Foto: AP

Mehr Informationen in Kürze