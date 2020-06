Alle Österreicher an Bord in Sicherheit

Manfred Merseburger

Sein Sohnsaß auf Nadeln: "Ich gehe davon aus, dass er unter den Geretteten ist. Leider hat er mich noch nicht angerufen", sagte er am Nachmittag zum KURIER. Der 50-Jährige Vater hatte im Auftrag der Griechenlandhilfe einen Hilfstransport durchgeführt und war auf dem Rückweg nach, als das Unglück passierte. Gegen 21 Uhr dann die gute Nachricht vom: Auch Schrümpf ist unter den Geretteten, er befand sich auf dem Rettungsschiff "San Giorgio". "Er soll so weit okay sein", sagteerleichtert am Abend. Sobald klar ist, wohin der Salzburger nach der Rettung gebracht wurde, will sich sein Sohn zu ihm auf den Weg machen. "Wenn er in einem Spital ist, möchte ich natürlich an seiner Seite sein", sagt er.

Zwei Tiroler waren bereits am Sonntag mit Helikoptern von dem Schiff geflogen worden. Der Albtraum war für sie damit aber noch nicht zu Ende. Mehmet Ali Güyen aus dem Zillertal war zwar unter den ersten Geretteten: "Aber er ist immer noch auf dem Rettungsschiff und hat schreckliche Angst. Er möchte endlich weg vom Wasser", erzählte Haci Güyen, der Bruder des Tirolers, nach einem Telefonat am frühen Morgen.