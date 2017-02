Die Nachricht vom waghalsigen Manöver des 41-Jährigen hatte sich schnell bis in die USA herumgesprochen. Und bis ins Silicon Valley zu Elon Musk, dem Gründer des Unternehmens Tesla.

Musk springt nun jenem bayerischen "Auto-Helden" zur Seite, der am Dienstag ein über die Autobahn Nürnberg-München (A9) schlingerndes Auto gestoppt hat. Der US-Unternehmer will den dabei ramponierten Wagen des 41-jährigen Autofahrers aus Garching bei München kostenlos reparieren lassen.

Musk schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Als Anerkennung übernimmt Tesla alle Reparaturkosten - schnell und kostenlos."

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ