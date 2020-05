Polizist überfahren: Ermittlungen gegen Filmer

Der dramatische Polizeieinsatz in Apátfalva wird nun auch in Ungarn infrage gestellt. Der KURIER veröffentlichte am Dienstag online als erstes Medium ein Video des Vorfalls, das der Schilderung der ungarischen Justiz widerspricht (siehe Artikelende). Mehrere ungarische Zeitungen und TV-Sender übernahmen den Bericht, der zu den meistgelesenen Artikeln in der Geschichte von KURIER.at zählt.

Am 11. Oktober überfuhr der Salzburger Thomas B., 43, den 34-jährigen Motorradpolizisten Imre Kenéz in dem südungarischen Ort. B. war mit vier anderen Deutschen von einem Offroad-Trip in Rumänien am Heimweg gewesen. Der Ungar starb. B. steht seitdem unter Mordverdacht: Die ungarische Justiz bezichtigt den vorbestraften Salzburger, den Beamten absichtlich getötet zu haben.