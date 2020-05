Cop "niedergewalzt": Filmer am Wort

Sekunden später fallen die Ersten der 14 Schüsse. B. ist offenbar schon verletzt, als er aussteigt. Er kauert am Boden, als laut Zeugen der Polizist „aus einer Entfernung von einem Meter“ ein Mal auf ihn feuert. B. rappelt sich hoch, steht angeblich mit erhobenen Händen da. Erneut drückt laut Zeugen der Ordnungshüter ab. Aus unmittelbarer Nähe fällt ein dritter Schuss. „Es hat keine Gefahr mehr bestanden.“ Auf dem Video ist zu sehen und zu hören, wie der Salzburger zum Polizisten will und „help him!“ schreit. Weder habe B. den Beamten absichtlich überfahren, noch habe er ein Messer gehabt, sagt Peters. Er spricht von einem „Unfall“. Warum griff er nicht ein? „Ich war mir sicher, dass auf mich geschossen worden wäre.“ Peters entschied sich, die Aufnahme nicht gleich abzugeben. „Dann wäre sie vielleicht verschwunden.“ Auf das erste Video reagierte die ungarische Justiz mit dem Vorwurf, es sei gekürzt und daher verzerrt. B. ist wegen Mordverdachts in Tököl im Gefängnisspital in U-Haft. Peters will vor Gericht aussagen: „Aber per Video in Deutschland. Nach Ungarn fahre ich nicht mehr.“