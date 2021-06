Papst Franziskus nimmt die Arbeit auf

Santa Marta

Konklave

Vatikan

Der neue Pontifex, der die Nacht im Gästehausverbrachte und am Donnerstag in der Früh eine Messe zelebrierte, wird außerdem um 17.00 Uhr die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle treffen. Daran werden sich auch jene Kardinäle beteiligen, die nicht inseingezogen waren. Das neue Kirchenoberhaupt will mit den Kardinälen eine Messe imfeiern.

Am Samstag wird der neue Papst in der Aula Nervi Journalisten treffen. Am Sonntag wird er sein erstes Angelus-Gebet sprechen. Papst Franziskus I. wird dann am Dienstag mit einem feierlichen Gottesdienst um 9.30 Uhr in sein neues Amt eingeführt. Bei der Messe werden Delegationen aus der ganzen Welt und viele Staats- und Regierungschef anwesend sein. Für Mittwoch (20. März) ist ein Treffen mit Vertretern anderer Kirchen und Religionen vorgesehen. Die ursprünglich geplante Generalaudienz auf dem Petersplatz findet nicht statt. Am Palmsonntag (24. März) steht eine große Messe auf dem Programm, an der traditionell auch der Papst teilnimmt. Danach spricht Franziskus erneut das Angelus-Gebet.